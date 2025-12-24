- Дата публикации
Зеленский раскрыл подлинную роль Китая в переговорах о мире
Пекин заявляет о поддержке суверенитета, но не оказывает практическую помощь в завершении войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай сохраняет неконфликтную риторику по отношению к Украине, однако на практике не помогает завершению войны, несмотря на заявления о поддержке суверенитета.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.
По словам Зеленского, Китай публично отмечает уважение территориальной целостности Украины и заявляет о нежелании поставлять оружие России. В то же время президент подчеркнул, что реальных шагов, которые помогли бы Украине, Пекин не делает.
Зеленский обратил внимание на факты поставки в Россию китайских станков, комплектующих и открытости китайского рынка для закупки дешевых дронов российской стороной. Украина неоднократно поднимала эти вопросы в диалоге с Китаем.
Президент отметил, что китайская сторона объясняет свою позицию нейтральностью и открытостью для всех, однако у Украины нет возможности покупать аналогичную продукцию.
По словам Зеленского, диалог с Китаем остается спокойным и неконфликтным, но в то же время не способствует реальному продвижению к завершению войны.
Напомним, ранее Китай заявил, что выступает против конфискации замороженных российских активов и односторонних санкций без решения Совбеза ООН.