Зеленский раскрыл подробности исторической встречи с Макроном: что получит Украина
Историческое соглашение Украины и Франции: Зеленский раскрыл подробности о Rafale, ПВО, радарах и технологическом сотрудничестве.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопроса усиления оборонных способностей и технологического сотрудничества между двумя странами.
По словам Зеленского, во время встречи были подписаны договоренности о значительном усилении обороноспособности Украины:
100 самолетов Rafale F4;
мощные французские радары;
восемь систем ПВО SAMP-T, по шесть пусковых в каждой;
необходимые ракеты и управляемые бомбы.
"Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года. Это историческое соглашение", - отметил Президент.
Кроме того, Зеленский рассказал о технологическом и промышленном сотрудничестве: во время встречи с представителями оборонных компаний обсуждалось совместное развитие промышленного и технологического потенциала Украины и Франции.
Также было подписано соглашение на приобретение 55 новых электровозов между "Укрзалізницею" и французской компанией ALSTOM.
"Сегодня наша встреча с Эммануэлем Макроном добавляет нам в защите действенных, практических, сильных элементов. Начинаем важный и содержательный путь безопасности, и я абсолютно уверен, что сможем достичь необходимых нам результатов", - добавил Зеленский.
Напомним, во время общения с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, когда может быть достигнут мир в Украине.