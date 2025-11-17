Зеленский раскрыл подробности исторической встречи с Макроном: что получит Украина

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / © Офис президента Украины

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения вопроса усиления оборонных способностей и технологического сотрудничества между двумя странами.

По словам Зеленского, во время встречи были подписаны договоренности о значительном усилении обороноспособности Украины:

100 самолетов Rafale F4;

мощные французские радары;

восемь систем ПВО SAMP-T, по шесть пусковых в каждой;

необходимые ракеты и управляемые бомбы.

"Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года. Это историческое соглашение", - отметил Президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о технологическом и промышленном сотрудничестве: во время встречи с представителями оборонных компаний обсуждалось совместное развитие промышленного и технологического потенциала Украины и Франции.

Также было подписано соглашение на приобретение 55 новых электровозов между "Укрзалізницею" и французской компанией ALSTOM.

"Сегодня наша встреча с Эммануэлем Макроном добавляет нам в защите действенных, практических, сильных элементов. Начинаем важный и содержательный путь безопасности, и я абсолютно уверен, что сможем достичь необходимых нам результатов", - добавил Зеленский.

