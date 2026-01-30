Зеленский раскрыл подробности переговоров и условий окончания войны

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — видение окончания войны. У Украины и агрессора России оно разное.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, «нужно во многих аспектах найти выход, результат или компромисс». В то же время, подчеркнул Зеленский, найти компромисс нужно двум сторонам — «хоть и не очень справедливо искать компромисс между жертвой и агрессором».

«Пока мы не можем найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины. Речь идет о Донецкой области. Мы считаем, что жесткие требования к Украине — это не компромисс. Это изменение территориальной целостности страны. Именно тот формат, который публично давала сигнал российская сторона. Мы готовы к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, но точно не связаны с изменением территориальной целостности Украины», — подчеркнул президент.

Он отметил, что США понимают это и потому считают «компромиссным решением» — решение о свободной экономической зоне. В то же время, говорит президент, вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть справедливым.

«Именно — контроль Украиной тех территорий, которые мы контролируем. Вот примерно наше видение. Об этом было в Абу-Даби отмечено впервые в трехстороннем формате. Наша сторона продемонстрировала готовность обсуждать, детали прозвучали, но у делегации не было мандата принимать решение. Я неоднократно говорил, что такие сложные вопросы будут решаться на уровне лидеров, потому что именно у них соответствующий мандат», — пояснил Зеленский.

По его словам, по мнению Киева, «наименее проблемное решение, которое может быть — «стоим, где стоим». Президент также сообщил, что вопрос о Запорожской атомной электростанции входит в список территориальных вопросов.

Именно к этим вопросам, говорит глава государства, стороны вернутся на следующей встрече. Однако именно территориальный вопрос — ключевой, «который еще предстоит решить».

Напомним, перед началом переговоров в Абу-Даби, состоявшихся 23-24 января, Зеленский заявлял, что ключевой вопрос этих переговоров — вопрос Донбасса. Тогда глава государства выразил надежду на положительный результат.

Впрочем, после встреч в СМИ появились сообщения, что признаков компромисса по отношению к территориям нет. Reuters утверждает, что Соединенные Штаты Америки усиливают давление не на Россию, а на Украину. В то же время, Москва требует уступок от Киева.