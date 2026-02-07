Зеленский раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби: какие шаги далльше будет делать Украина

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад переговорной группы по итогам серии встреч с представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Делегация подробно проинформировала главу государства о динамике разговоров, акцентировав внимание на аспектах, где удалось добиться конструктива.

Об этом он написал в Telegram.

Комментируя переговорный процесс, Зеленский подчеркнул, что для Украины приоритетом остается конкретный результат, а не сам факт диалога. Фундаментом для завершения войны должны стать надежные механизмы безопасности.

«Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата — действенные гарантии безопасности. Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить», — подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил Соединенные Штаты за готовность помогать и призвал партнеров оставаться активными участниками мирного процесса, воспринимая все реалистичные предложения Киева.

Во время совещания было обсуждено состояние подготовки документов, критически важных для юридического оформления окончания войны. Зеленский отметил, что текущий уровень прогресса требует ускорения.

«Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога и прорабатываем график необходимых шагов», — сообщил Зеленский.

Президент также анонсировал возможность проведения новых встреч в обозримом будущем. Отдельное внимание будет уделено информированию европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного трека, чтобы сохранить единство международной коалиции.

Напомним, Зеленский также сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоится в США. По его словам, встреча впервые с начала полномасштабной войны пройдет на американской территории — в Майами — и запланирована примерно через неделю.

Инициатором такого формата выступил Вашингтон, а Украина официально подтвердила свое участие. Состав делегаций и повестка переговоров пока не разглашаются.