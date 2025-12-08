Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами ЕС в Лондоне: о чем шла речь

Переговоры в Лондоне 8 декабря 2025 года / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами стран ЕС в Лондоне. Глава государства подчеркнул, что главной темой переговоров стало единство и дальнейшая поддержка Украины

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень важные вещи на сегодня — это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами», — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность лидеру Великобритании Киру Стармеру, Франции — Эмманюэлю Макрону и Германии — Фридриху Мерцу за организацию встречи и их личный вклад в приближение мира.

Зеленский рассказал, что во время переговоров с лидерами ЕС удалось детально обсудить совместную дипломатическую работу с американской стороной.

Кроме того, стороны согласовали единую позицию относительно важности гарантий безопасности для Украины, вопрос реконструкции страны и определения следующих шагов по прекращению огня.

Отдельной темой для обсуждения стала дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами ЕС в Лондоне.

Встреча началась в четырехстороннем формате, а затем перешла к двусторонним переговорам. После общей части президент Франции Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит.

Переговоры президента Украины и премьер-министра Стармера продолжились в двустороннем формате и завершились без заявлений для прессы со стороны украинского президента.

