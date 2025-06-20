Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об актуальной ситуации на фронте, в частности, в Сумской области. По словам главы государства, российские войска планировали масштабные действия в приграничных районах, однако украинские силы вовремя отреагировали и остановили врага.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении 19 июня.

«Ставка — был очень детальный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничных. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения — безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину», — подчеркнул Зеленский.

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Кроме ситуации безопасности, президент подробно рассказал и о переговорах с международными партнерами по оружию и военным технологиям. В частности, оговорены контракты, финансирование и конкретные обязательства на 2024 год. По словам Зеленского, нынешний объем поддержки — самый большой за все годы полномасштабной войны.

Он также сообщил о создании новой платформы оборонного производства, предусматривающей участие международных партнеров в производстве украинского оружия. В первую очередь речь идет о дронах, артиллерийских снарядах, а также дронах-перехватчиках, которые должны усилить защиту от вражеских ударных беспилотников типа «Shahed».

«Объемы производства перехватчиков уже наращиваются. Несколько наших отечественных предприятий — а соответственно видов дронов — дают результаты», — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе ожидается подписание новых договоренностей с партнерами по НАТО, предполагающими инвестиции в украинское военное производство.

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Напомним, Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 111 человек, причётных к производству российских дронов.

Под ограничения попали 56 физических и 55 юридических лиц, которые, по данным СНБО, вовлечены в разработку, изготовление или поставку компонентов для российских беспилотников.

В частности, санкции коснулись компаний, имеющих связь с производством дронов типа «Герань», «Орлан-10», «SuperCam», FPV-дронов, а также с предприятием «Алабуга Машинери». В список также включены поставщики комплектующих для компании «Кронштадт», участвующей в производстве военных БПЛА.

Согласно указу, введенные ограничения предусматривают:

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блокировка активов;

лишение государственных наград;

запрещение торговых операций;

ограничение на выведение капитала за границу;

остановка экономических и финансовых обязательств;

запрет приобретать в собственность земельные участки в Украине.

Документ вступил в силу с момента его опубликования.