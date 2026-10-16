Зеленский раскрыл, сколько миллиардов нужно Украине на оборону в 2027 году

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В следующем году расходы на войну составят 155 миллиардов евро, поэтому Украина нуждается в существенной дополнительной поддержке со стороны европейских партнеров для обеспечения обороны, выпуска вооружений и наращивания производства беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

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Сколько миллиардов нужно Украине на оборону в 2027 году

«В следующем году война будет стоить 155 миллиардов евро. И нам нужно минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас — на оборону, на оружие и на нашу устойчивость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что ключевую роль в сдерживании агрессии играют дроны. Они позволяют отражать большинство российских штурмов на фронте, уничтожать логистику врага и наносить ущерб российской экономике.

Зеленский добавил, что Украина способна удвоить или даже утроить производство дронов, но для этого не хватает денег. По его словам, дополнительное финансирование позволило бы усилить давление на Россию в два-три раза.

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Напомним, ранее президент Украины заявил, что Россия отвергает даже замораживание войны и стремится к полному уничтожению украинского государства, опровергнув миф о заинтересованности Кремля только в Донбассе.

Также Зеленский ранее отмечал, что Европа работает над созданием отдельного формата переговоров с Россией, который будет учитывать интересы европейских стран и Украины.

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