Зеленский раскрыл следующие шаги Украины после переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Делегации Украины и США встретятся в Дублине, чтобы согласовать дальнейшие шаги. Это произойдет сразу после визита американцев в Россию по итогам переговоров в Абу-Даби, где также присутствовали россияне и европейские партнеры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, на встречах в ОАЭ договорились о подготовке нового обмена пленными, обсудили гарантии безопасности для Украины и привлечение европейцев к дальнейшей работе.

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По мнению президента, первым шагом к безопасности должно стать завершение войны.

«Украинский приоритет — скорейшее окончание войны достойным миром. Полагаем, что Европа должна быть представлена на всех этапах реальной дипломатии. Нужно, чтобы у Америки была сильная позиция и так влияла на источник этой войны, а именно — на Россию, чтобы она свою войну закончила», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Последующие шаги стороны согласуют на встрече в Дублине, когда американская делегация завершит переговоры в Москве. Также президент поблагодарил США за посредничество, ОАЭ — за предоставленную площадку, а премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и других европейских партнеров — за поддержку.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

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По итогам переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби стороны достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными. Несмотря на это, американские посредники продолжают дипломатическую работу. Далее они отправятся в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем в Дублин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал эти встречи «сложными, но продуктивными».

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