Зеленский раскрыл важные подробности о новом законопроекте по НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о своем законопроекте, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. Глава государства заверил, что эти органы не будут подчиняться генпрокурору. Он также высказал мнение о том, поддержит ли Верховная Рада этот документ.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

Новый законопроект по НАБУ и САП

Президент сказал, что был подготовлен новый законопроект, который базируется на основных принципах независимости антикоррупционных органов, и раскрыл некоторые подробности о документе.

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«Есть новые нормы в этом законопроекте, которые о защите от влияния Российской Федерации, прежде всего из-за кейсов, которые произошли с некоторыми представителями НАБУ. Речь в частности о детекторе лжи для всех сотрудников антикоррупционных органов, правоохранительных органов — это и Нацполиция, и ГБР, у которых есть родственники из России или в России. Есть предложение, что раз в два года они будут проходить детектор. Все правоохранители и все антикоррупционеры должны быть в равных условиях», — рассказал Зеленский.

На вопрос, будут ли подчиняться антикоррупционные органы генеральному прокурору, глава государства ответил четко: «Нет».

«Кстати, там есть очень важный момент — бизнес очень хотел, чтобы были обыски только через судебную систему. Это норма о неотложных обысках. Как идея — хорошая. Но эта норма остановила всю правоохранительную систему — не только НАБУ, САП, это касалось всех органов. Это убрали», — добавил президент.

Он также высказался, что «мы все должны слышать людей».

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«Я думаю, что это самое главное. Потому что главный вызов — это война. И самое главное в этой войне — это единство нашего государства. И очень важно не потерять единство, слышать людей, иметь диалог и т.д.», — сказал Зеленский.

Он отметил, что должны быть действительно независимые антикоррупционные органы, и одновременно они должны отвечать запросу общества на справедливость. Эти органы должны действовать эффективно и контролировать, что происходит в самой структуре.

«Если из-за некоторых изменений, которые были определены законодателями, есть риск потерять независимость антикоррупционных органов, то надо от этих рисков избавиться», — акцентировал глава государства.

Разговор с Урсулой фон дер Ляйен и протесты

Зеленский опроверг слухи о том, что в последние дни якобы общался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно скандального закона о НАБУ и САП.

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«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне будто бы говорила — это фейк. У нас не было разговора», — сказал президент.

Он также прокомментировал возмущение общества относительно принятого закона и протесты.

«Очень важно, что общество говорит. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально — реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Нормально. Люди имеют право на то, чтобы сказать, что они думают. Люди сказали — все должно быть по закону. Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди попросили изменений. Мы отреагировали«, — рассказал глава государства.

Почему Зеленский не обсудил закон до подписания?

Зеленский также ответил на вопрос о том, почему не обсудил с обществом принятый парламентом закон о НАБУ и САП до того, как подписать этот документ.

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"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать. Я сосредоточен на вопросе войны, потому что сейчас в Украине вопрос номер один — это вопрос войны. Самая главная проблема — война. Главный враг — Россия. Вам не нравится, что я часто говорю слово «война»? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги», — высказался президент.

Проголосует ли Рада за новый законопроект?

Глава государства выразил убеждение, что Верховная Рада проголосует и поддержит новый законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП.

«Самое важное сейчас — это то, что есть законопроект. Он зарегистрирован. Я думаю, что за него проголосуют. Я хочу, чтобы это произошло», — сказал Зеленский.

Реакция мира и есть ли угроза для евроинтеграции

Президент сообщил, что у него был 24 июля разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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«И он сказал, что если тебе нужно, мы все будем поддерживать; точно мы понимаем, что у вас есть там вопросы — они внутренние. Точно не снизится помощь. Все все понимают», — поделился глава государства.

Он высказался и о реакции Евросоюза на ситуацию с НАБУ и САП, а также прокомментировал, есть ли какие-то риски для евроинтеграции Украины.

«Мы же в одной инфраструктуре с Европой, мы хотим быть частью Европы. Никто не хочет ничем рисковать. Я заверил всех наших партнеров, которые со мной общались о войне, о Турции. Сегодня, например, мы обсуждаем „Рамштайн“, мы обсуждаем много вопросов. Что касается НАБУ и САП, то я им сказал, что я найду выход. Я предложу свое видение, основываясь на том, что нужно антикоррупционерам, и чего хочет общество», — рассказал Зеленский.

Напомним, 24 июля Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13533 своего авторства относительно деятельности НАБУ и САП, который должен вернуть независимость этим антикоррупционным органам.

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Председатель парламента Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект будет вынесен на рассмотрение ВР во время ближайшего пленарного заседания.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк заявил, что голосование за законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП состоится на следующей неделе, «где-то между 29-31 июля».