Зеленский рассчитывает на гарантии поставок газа Украине на 10-15 лет в случае запуска "Северного потока — 2"

Президент считает, что Украине понадобится еще 10-15 лет гарантии на поставки газа до перехода к зеленой энергетике.

Президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Украина имела гарантии на поставку газа на 10-15 лет в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Гуманитарная политика" 13 июля.

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"Для нас это не просто энергетическая безопасность. Первое — мы получаем за транзит 2 миллиарда долларов ежегодно, большие деньги. Если мы говорим о зеленом курсе Украины, куда мы идем, — это уменьшение добычи и использования газа, а также это уменьшение тепловой генерации. где мы берем на все это деньги. Два миллиарда — это часть этих денег, которые мы тратим на инфраструктуру, армию и на смену энергетической инфраструктуры. Если мы идем к зеленому курсу, то где брать эти деньги? ", — сказал он.

Зеленский подсчитал, что на переход к зеленой энергетике Украины понадобится 10-15 лет.

"То есть мы на десять лет должны быть обеспечены. Не только двумя миллиардами — наши люди получают газ. Украинского газа недостаточно, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Эти гарантии нам нужны", — сказал президент.

В своем разговоре с Ангелой Меркель Зеленский уделил внимание вопросу газоснабжения оккупированных территорий. Он отметил, что Украина сегодня поставляет воду на оккупированный Донбасс.

"Здесь очень просто — если у нас не будет газоснабжения, а не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему этот вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", — подчеркнул он.

Украина почти проиграла войну за "Северный поток-2". Можно долго спорить, кто виноват. Предателей достаточно как внутри Украины, так и за ее пределами. Но факт остается фактом: если американцы не восстановят свои санкции, до конца года Россия достроит трубу и "выключит" Украина по транзиту газа в Европу.

Сейчас фокус внимания сместился на получение Украиной компенсаций и гарантий. Владимир Зеленский настаивает на заключении крупной безопасности сделки — аналога Будапештского меморандума — включающий Донбасс, Крым и "Северный поток-2". Американцы и немцы предпочитают скорее говорить о денежных компенсациях и заключения нового транзитного контракта между Украиной и Россией. ТСН.ua проанализировал пять возможных сценариев развития событий для Украины после достройки "Северного потока-2".

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