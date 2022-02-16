Зеленский расширил санкции против Шария, Гужвы и приспешников оккупантов

Зеленский расширил санкции против Шария, Гужвы и приспешников оккупантов

Кроме основных доменов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", блокируется также доступ к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом 16 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Согласно тексту решения, СНБО внесла изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

Изменены санкции в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.UA", Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

Кроме основных доменов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", заблокируют доступ и к веб-ресурсам и сервисам, идентичным по содержанию.

Также изменены пакеты санкций в отношении заместителя "генерального прокурора" "ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий", созданных оккупационной администрацией в Крыму. Эти члены – Наталья Коваленко (Бабенко), Александра Осетрова и Юлия Рыбакова.

Решение СНБО также вносит изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании ALPHA BRAVO AVIATION LLC, на которую был переоформлен один из самолетов, ранее совершавших полеты по маршруту Киев-Москва.

Напомним, что соответствующие санкции были введены в действие еще 21 августа 2021 года.

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