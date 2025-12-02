Зеленский рассказал, чего боится в мирных переговорах: что заявил

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин выразил смешанные чувства относительно дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта. С одной стороны, он видит оптимизм в динамике переговоров и активном участии США, но с другой стороны, выражает прямые опасения относительно устойчивости интереса ключевого союзника.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Зеленского, в начале обсуждений он ощутил определенный оптимизм, обусловленный двумя факторами.

«Немного оптимизма было в моих словах из-за определенной скорости переговоров», — отметил Зеленский.

Зеленский отметил «заинтересованность у них с американской стороны». Также добавил, что это положительный сигнал.

«Это показало, что Америка сейчас не отказывается от какого-либо дипломатического пути диалога, и это хорошо», — сказал Президент.

Однако, отвечая на прямой вопрос журналистов, не опасается ли он, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к мирному процессу, Владимир Зеленский подтвердил опасения.

«Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет, я боюсь», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что именно Россия заинтересована в уменьшении этой поддержки и внимания со стороны Вашингтона.

«Цель России — отвлечь интерес Америки от этой ситуации», — резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится ближе к миру, чем когда-либо ранее. Также он призвал мир помнить, что российское вторжение в Украину — это уголовный, неспровоцированный акт агрессии.

Владимир Зеленский поделился несколькими деталями по скорректированному мирному плану между США и Украиной, который, как он подтвердил, сведен к 20 пунктам.