Зеленский рассказал, чего боится в мирных переговорах: что заявил
Президент Украины заявил, что США пока не отказываются от диалога, но риск усталости существует.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин выразил смешанные чувства относительно дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта. С одной стороны, он видит оптимизм в динамике переговоров и активном участии США, но с другой стороны, выражает прямые опасения относительно устойчивости интереса ключевого союзника.
Об этом пишет The Guardian.
По словам Зеленского, в начале обсуждений он ощутил определенный оптимизм, обусловленный двумя факторами.
«Немного оптимизма было в моих словах из-за определенной скорости переговоров», — отметил Зеленский.
Зеленский отметил «заинтересованность у них с американской стороны». Также добавил, что это положительный сигнал.
«Это показало, что Америка сейчас не отказывается от какого-либо дипломатического пути диалога, и это хорошо», — сказал Президент.
Однако, отвечая на прямой вопрос журналистов, не опасается ли он, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к мирному процессу, Владимир Зеленский подтвердил опасения.
«Да, я боюсь. Если кто-то из наших союзников устанет, я боюсь», — заявил он.
Президент также подчеркнул, что именно Россия заинтересована в уменьшении этой поддержки и внимания со стороны Вашингтона.
«Цель России — отвлечь интерес Америки от этой ситуации», — резюмировал Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится ближе к миру, чем когда-либо ранее. Также он призвал мир помнить, что российское вторжение в Украину — это уголовный, неспровоцированный акт агрессии.
Владимир Зеленский поделился несколькими деталями по скорректированному мирному плану между США и Украиной, который, как он подтвердил, сведен к 20 пунктам.