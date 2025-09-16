Зеленский рассказал, чего Путин действительно хочет от Трампа

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать Соединенными Штатами во избежание новых санкций. По словам украинского лидера, Кремль опасается санкций, особенно «тотальных», поскольку они могут парализовать производство оружия.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Украинский президент подчеркнул, что Россия боится санкций, но, если их внедрение откладывать, у россиян будет больше времени для подготовки и адаптации.

«Он точно хочет обмануть Соединенные Штаты. Он точно делает все, чтобы Соединенные Штаты и президент Трамп не налагали на него санкции. И я уверен, что они уже подготовились к санкциям. И я думаю, что если еще откладывать наложение санкций, россияне могут подготовиться еще лучше. И потом уже не так бояться санкций. Хотя, конечно, они их боятся. Пока что», — отметил президент.

Зеленский добавил, что тотальные санкции могли бы значительно замедлить российское ракетостроение и производство другого оружия, поскольку у России нет всех необходимых компонентов отечественного производства. По его словам, эта работа должна проводиться "ежедневно и очень подробно".

Зеленский также отметил, что Украина благодарна США за программы, позволяющие покупать определенное оружие, но не все оружие, особенно дальнобойное, пока доступно для Украины.

Хотя Америка считает, что это может привести к эскалации, президент Украины убежден, что «только сильное давление на Россию сработает».

