Зеленский рассказал, чем будет заниматься Ермак в США

Глава Офиса президента Андрей Ермак / © Associated Press

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 29 августа, на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом будет говорить о подготовке встречи на уровне лидеров для окончания войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

«Думаю, что встретятся сегодня Уиткофф и Андрей [глава ОП Андрей Ермак] и проговорят именно то, о чем мы договорились с президентом Трампом — где мы в этой координации по подготовке наших встреч», — сказал он.

Украинский лидер отметил, что во время визита украинской делегации в США состоятся также разговор с госсекретарем Марко Рубио, к которому подключится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Зеленский добавил, что, кроме Ермака, в составе делегации будет секретарь СНБО Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на встрече украинской делегации со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но на этой встрече нужно «финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на уровне экспертов».