Зеленский рассказал, чем очень сильно недоволен Трамп

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, до сих пор покупающих российскую нефть. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже.

«Что касается, о чем говорили: да, США, президент Трамп поднимал вопрос. Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается по Европе. Среди прочего есть две страны. Мы знаем, что это Венгрия и Словакия», — говорит Зеленский.

«Я хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а тратят эти деньги потом на оружие, именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что Украина уменьшает возможности получения соответствующей нефти», — продолжил глава государства.

Зеленский пошутил, что ударами по российскому нефтепроводу Украина нашла такой вид санкций. Он похвалил Вашингтон за то, что США «совершенно открыто называют эти страны (Венгрию и Словакию) и говорят о том, что они помогают российской машине войны».

«И нам нужно всем это остановить», — подытожил он.

Напомним, 18 августа украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть транспортируется в Европу.

В ночь на 22 августа ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.

Удары по нефтепроводу «Дружба» вызвали истерику Венгрии и Словакии, до сих пор получающих российскую нефть.