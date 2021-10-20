Зеленский рассказал черкащанам, что нового по программе "Большая стройка" создадут в области

Зеленский рассказал черкащанам, что нового по программе "Большая стройка" создадут в области

В Черкасской области в следующем году начнется строительство Ледовой арены и нового мощного спортивного комплекса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область 20 октября.

Он рассказал, что в планах "Большой стройки" - развитие спортивной инфраструктуры: "Есть наша программа - это крупные спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году".

Некоторые спортивные объекты "Большой стройки" появятся уже в этом году. В частности, в Золотоноше при местном лицее открыли крытый бассейн, приспособленный для занятий людей с инвалидностью.

Сайт президента Украины

Сайт президента Украины

Кроме того, по программе "Большая реставрация" планируют восстановить 3 замка. Они уже внесены в программу.

Президент вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе, который после 36 лет ожидания открыли этим летом по программе "Большая стройка".

Владимир Зеленский сообщил журналистам, что в Каневе также проведут реконструкцию центра города, документы уже готовятся. Планируется и открытие в 2022 году школы с бассейном и спортивными площадками.

Сайт президента Украины

Сайт президента Украины

"Большая стройка" дорог также продолжится. До конца года на Черкасщине должны восстановить около 250 км дорог.

"Я думаю, что еще пару лет - и мы завершим все главные дороги в Черкасской области. Считаю, что здесь все есть. Люди, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", - добавил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Тульчине Винницкой области ремонтируют дворцовый комплекс Потоцких.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку