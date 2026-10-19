Зеленский рассказал, что будет означать победу Украины в войне: назвал главные условия

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в войне против России состоит прежде всего в сохранении независимости государства, украинской идентичности, прав граждан и европейского выбора. В то же время он подчеркнул, что для начала реального движения в мир необходимо прекратить российские удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News .

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«Сохранить страну, независимость, европейский и геополитический выбор, все наши права и украинскую идентичность — я считаю, что это и есть победа. Именно этого мы должны достичь», - подчеркнул Зеленский.

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Президент выразил уверенность в победе Украины, отметив, что правда на ее стороне.

В то же время он признал, что из-за продолжительности войны восприятие победы украинцами может меняться. Люди истощены постоянными российскими обстрелами, ежедневно угрожающими их жизни.

Зеленский назвал первый шаг к завершению войны

По мнению президента, остановка российских атак на энергетическую инфраструктуру могла бы стать началом реального мирного процесса.

«Это не значит, что это хорошо только для нас. Это хорошо для ситуации в целом, для завершения войны. Если мы действительно хотим начать движение до завершения этой войны, это первый шаг», – объяснил он.

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Зеленский также отметил, что ситуация на фронте остается стабильной, а Россия не способна одержать победу исключительно военным путем.

Президент обратился к США с призывом

Отдельно глава государства призвал Соединенные Штаты помочь Украине оградить энергетические объекты от российских атак. В частности, речь идет о поставках дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, Зеленский выступил против ограничений использования спутниковой связи Starlink, которые влияют на оборонные возможности Украины.

Почему ограничивать нас в возможности защищаться? Я не могу этого понять. Считаю, что это ошибка», – заявил президент.

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Он подчеркнул, что Украина продолжит обороняться даже при наличии таких ограничений.

По мнению Зеленского, для завершения войны нужна решимость мировых лидеров, способных заставить российского президента Владимира Путина перейти к дипломатическому урегулированию.

Напомним, 18 октября Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили результаты переговоров украинской и американской команд во Флориде и последующие дипломатические шаги.

Добавим, что Зеленский обвинил Трампа в давлении на Украину для капитуляции перед Россией.

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