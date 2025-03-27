Зеленский рассказал, что будет просить у Мерца, когда тот станет канцлером

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Associated Press

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Новым канцлером Германии должен стать Фридрих Мерц , который является давним сторонником Украины. Президент Владимир Зеленский намерен просить его о поставках крылатых ракет Taurus.

Об этом украинский лидер заявил в интервью ряду европейских СМИ.

"Мне кажется, что Мерц — решительный человек. Если не присутствие [миротворческого контингента европейских] войск, я хотел бы попросить у него дальнобойное оружие. Taurus", — высказался Зеленский.

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По его словам, Мерц знает, что Киев стремится получить немецкие ракеты, потому что "этот пакет нам поможет".

На вопрос, обсуждается ли возможность отправки немецких войск в Украину в рамках европейского миротворческого контингента, Зеленский заявил, что Киев пошел бы на это "с удовольствием, но пока такого разговора нет".

Напомним, покидающий должность канцлера Олаф Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины. По его словам, стоит убедиться в том, что у Киева сильная позиция, а любое прекращение огня будет устойчивым.