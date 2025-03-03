Зеленский рассказал, что будет в случае прекращения огня без гарантий безопасности

Одной только идеи о прекращении огня недостаточно для окончания войны.

В случае прекращения огня в войне России против Украины без гарантий безопасности для Киева, враг обязательно сорвет эту договоренность. От этого не выиграют ни Украина, ни США – только РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

Глава государства описал развитие событий в случае прекращении огня без гарантий безопасности для Украины.

"Если все скажут: "ceasefire", заставят, например, Украину без серьезных гарантий безопасности сказать "ceasefire", представьте себе, что через неделю русские убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. Абсолютно понятно. И что это будет? Русские скажут, как всегда, как было тогда, 10 лет назад: "Это украинцы сорвали". Мы будем показывать доказательства, что это они. Кто от этого победит? Русские. Ну, точно не мы, точно не Соединенные Штаты, точно не президент Соединенных Штатов и не европейские коллеги", – рассказал Зеленский.

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Он также объяснил свое мнение.

"Потому что вся идея, что как только будет ceasefire, это будет окончание войны – ее недостаточно. И я это говорю как человек с практикой этой войны, с практикой разговоров и договоренностей с Путиным во Франции в Нормандском формате", – сказал президент.

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Напомним, Зеленский заявил, что сильнейшие гарантии безопасности — это сильная украинская армия, у которой достаточно многочисленный состав, чтобы останавливать агрессию России.