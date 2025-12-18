Зеленский рассказал, что дало Украине его обращение из Купянска

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска Харьковской области доказало, что президент России Владимир Путин снова врет об «оккупированных территориях» и усилило позиции Киева на переговорах.

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

«Мое обращение из Купянска существенно повлияло и на США, и на Европу. Оно доказало, что Путин снова врет об „оккупированных территориях“, — сказал Зеленский.

По его словам, это усилило позиции Украины на переговорах.

«Все это высоко оценили: и наших воинов, что они держат Купянск, и то, что я был там лично. Это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях», — отметил президент.

Напомним, российское командование докладывало Путину о якобы полном захвате Купянска. Однако 12 декабря в город прибыл Зеленский, который записал оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск.

В тот же день аналитики DeepState сообщили об успешной операции Сил обороны в Купянске: украинские защитники заблокировали российский гарнизон, отрезав его от основных сил, и полностью зачистили северо-западные окраины, включая Радьковку, Кондрашовку и Москалевку.