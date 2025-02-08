Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский рассказал, что мешает Украине производить ракеты для Patriot

Зеленский рассказал, что мешает Украине производить ракеты для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украина имеет финансовые возможности для изготовления ракет Patriot.

Ключевая проблема не только в поставках Patriot, но и в дефиците дорогих ракет. Украина готова финансировать их производство, но для этого требуются лицензии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Большая часть — это ПВО. И главная, скажем так, часть этого ПВО — это системы Patriot или их аналоги. И аналогов их немного, и они, если честно, мы не уверены, что можем их получить в достаточном количестве. А у кого это есть?. У президента Трампа, у народа США много этих систем и лицензий на производство. И мы тоже нам, закрыть нам небо", — сказал он.

Зеленский объяснил, что партнеры опасаются передавать больше систем ПВО из-за дорогостоящего обслуживания и производства ракет. Он предложил передать Украине лицензии на ракеты Patriot, а финансирование их производства взять на себя.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из украинских компаний наладила производство защитных панцирей для ЗРК Patriot. Ранее компания производила бронезащиту для танков Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley и готовится к интеграции на Leopard 2. Военные уже получили более 300 таких экранов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация