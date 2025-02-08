Зеленский рассказал, что мешает Украине производить ракеты для Patriot

Ключевая проблема не только в поставках Patriot, но и в дефиците дорогих ракет. Украина готова финансировать их производство, но для этого требуются лицензии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Большая часть — это ПВО. И главная, скажем так, часть этого ПВО — это системы Patriot или их аналоги. И аналогов их немного, и они, если честно, мы не уверены, что можем их получить в достаточном количестве. А у кого это есть?. У президента Трампа, у народа США много этих систем и лицензий на производство. И мы тоже нам, закрыть нам небо", — сказал он.

Зеленский объяснил, что партнеры опасаются передавать больше систем ПВО из-за дорогостоящего обслуживания и производства ракет. Он предложил передать Украине лицензии на ракеты Patriot, а финансирование их производства взять на себя.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из украинских компаний наладила производство защитных панцирей для ЗРК Patriot. Ранее компания производила бронезащиту для танков Т-64, Т-72, M1 Abrams, БМП Bradley и готовится к интеграции на Leopard 2. Военные уже получили более 300 таких экранов.

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