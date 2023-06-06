Зеленский рассказал, что ожидает от Турции больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мир должен адекватно реагировать на терроризм России. Он подчеркнул, что ожидает от Турции больше оружия.

Об этом он сказал 6 июня на пресс-конференции.

"Какой должна быть адекватная реакция мира? Больше оружия, например, от Турции. Мы бы очень хотели, чтобы такая была реакция от Турции. Меньше слов – больше оружия. Хотя у нас нормальные отношения. Я, кстати, не вижу, чтобы Турция так открыто поддерживала Россию. Есть там ответные шаги, которые мы видим, неприменение санкций... Но об этом нужно говорить отдельно", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в НАТО с заявлением определиться по поводу вступления нашего государства в Альянс. Он подчеркнул, что Россия, взорвав Каховскую ГЭС, чувствует безнаказанность, а потому нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы.

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