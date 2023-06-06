Зеленский рассказал, что ожидает от Турции больше оружия

Зеленский отметил, что у Украины и Турции нормальные отношения.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мир должен адекватно реагировать на терроризм России. Он подчеркнул, что ожидает от Турции больше оружия.
Об этом он сказал 6 июня на пресс-конференции.
"Какой должна быть адекватная реакция мира? Больше оружия, например, от Турции. Мы бы очень хотели, чтобы такая была реакция от Турции. Меньше слов – больше оружия. Хотя у нас нормальные отношения. Я, кстати, не вижу, чтобы Турция так открыто поддерживала Россию. Есть там ответные шаги, которые мы видим, неприменение санкций... Но об этом нужно говорить отдельно", — сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился в НАТО с заявлением определиться по поводу вступления нашего государства в Альянс. Он подчеркнул, что Россия, взорвав Каховскую ГЭС, чувствует безнаказанность, а потому нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы.
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