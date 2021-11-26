Зеленский рассказал детали об аудиозаписи, где звучит информация о госперевороте в Украине

Спецслужбы имеют сразу несколько подтверждений по поводу правдивости этой информации, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил о подготовке государственного переворота. По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова.

"У нас есть некоторая аудиозапись, где звучит о государственном перевороте. Я не буду говорить, от кого эта запись. Мы понимаем, что разговаривают люди с Украиной с людьми из России. Есть аудиозапись, аудиозвук. Это может быть мессенджер, что угодно", – сказал президент.

Вместе с тем, Зеленский не ответил на вопрос, звучит ли там голос Ахметова.

"Нет-нет. Я вам говорю, говорят о некоторых фамилиях и о нем. Поэтому я говорю, что это опасная ситуация и его вовлекают в эту историю. Если бы это было в другом государстве, знаете в каком, к нему сразу бы приехали и вы понимаете, чтобы происходило. Но мы — умные люди. Я хочу стабильности. Он должен посмотреть или почитать. Есть еще агентурная информация о желании внутренней дестабилизации. Этого не хотят простые люди, а хотят люди, которые остались без власти", — добавил президент.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что вероятность полномасштабной войны с Российской Федерацией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

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