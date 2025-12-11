Зеленский рассказал, есть ли дедлайн о подписании мирного плана

Владимир Зеленский / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки стараются максимально быстро закончить войну в Украине, однако условных дедлайнов не было. Вероятно, Дональд Трамп хотел бы иметь «полное понимание» по поводу финального соглашения к Рождеству.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с представителями СМИ в четверг.

В то же время он подчеркнул, что для Украины ключевым является результат, а не скорость.

«Каких-то конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее — это факт. США хотят поскорее закончить — мы это слышим от них. Я думаю, что они действительно хотели, а может, хотят к Рождеству иметь полное понимание, где мы с этим соглашением. Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат», — отметил Зеленский.

Когда будет момент начала прекращения огня

Президент рассказал о позиции Соединенных Штатов после их переговоров с российской стороной по поводу возможности полного прекращения огня (сисфаера). По словам Зеленского, США считают, что полный «сисфайр» возможен только при условии подписания рамочного соглашения.

«На мой взгляд, не секрет, что россияне не пойдут на „сисфаер“, если нет никакого соглашения. Наша позиция не изменилась — мы считаем, что „сисфайер“ нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант „Сисфайера“ — это подписание рамочного соглашения», — пояснил президент.

Есть ли в планах энергетическое перемирие?

Владимир Зеленский подтвердил, что Турция работала над отдельным планом перемирия в энергетической сфере и на воде.

«Эрдоган мне об этом говорил. Я сказал ему, что мы поддержим. Он хотел организацию ответной встречи — сначала на уровне команд, а затем на уровне лидеров. Я ему сказал, что мы готовы», — отметил Зеленский.

Также он объяснил, как США видят развитие подписания мирного плана.

«Соединенные Штаты Америки сегодня считают, что мы близки к соглашению, давайте сделаем и будет сразу сизфайер повсюду, а затем начнем разные другие шаги. Это позиция американцев сегодня. Я так понимаю, что просто русские им сказали, что мы не дадим никакого перемирия, если не будет подписано соглашение», — подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал обновленный американский мирный план «лучшим», поскольку с него убрали требование изменять Конституцию Украины. Однако, по данным журналистов, это лишь изменение тактики: Вашингтон гарантирует Москве, что заблокирует вступление Киева в Альянс.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп не выйдет из мирных переговоров по войне России против Украины. Ведь участие в процессе выгодно для Вашингтона.