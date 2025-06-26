Зеленский рассказал европейцам о мечте Путина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Мечта главы Кремля Владимира Путина — увидеть разделенную Европу — не объединенную, а расколотую.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

«В Москве все еще есть планы расширить это давление против нас в Украине, а также против европейских стран и самого Европейского Союза. Это мечта Путина — видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса оказывают влияние и выступают не за единство, а за раскол», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Россия поддержит кого угодно — какими бы радикальными они ни были, — кто пытается ослабить Европу изнутри.

«Большинство из вас отчетливо видят эту угрозу и противостоят ей. И благодаря этому сегодняшняя Европа гораздо сильнее, чем была пять лет назад. Именно это дает нам единство», — добавил Зеленский.

Он заявил, что даже на фоне нестабильности в мире, Европейский Союз остается мощной глобальной силой, которая может защищать и защищает европейские ценности и интересы.

«Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно», — добавил президент Украины.

Напомним, президент Зеленский также выразил мнение, что только радикальное ограничение энергоприбылей Москвы сможет заставить Кремль свернуть войну против Украины. Речь идет о понижении ценового потолка на российскую нефть.

