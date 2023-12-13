Зеленский рассказал Гаррис, что является залогом возвращения украинцев в родные города и села

Зеленский в Белом доме встретился с вице-президентом Камалой Гаррис и подтвердил благодарность за поддержку со стороны США.

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Об этом сообщает сайт украинского лидера.

Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.

Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе формулы мира и о процессе ее имплементации.

Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования «зернового коридора», что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.

Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.

Заметим, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".

Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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