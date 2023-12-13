Зеленский рассказал Гаррис, что является залогом возвращения украинцев в родные города и села

Зеленский в Белом доме встретился с вице-президентом Камалой Гаррис и подтвердил благодарность за поддержку со стороны США.
В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.
Об этом сообщает сайт украинского лидера.
Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.
Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе формулы мира и о процессе ее имплементации.
Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования «зернового коридора», что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия провалилась в попытках стереть Украину с лица земли.
Также позже президент Украины Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.
Заметим, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".
Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.
Читайте также:
- В ВР допустили, когда США примут продолжение финансовой поддержки Украины
- "Визит Зеленского в США будет продуктивным": Умеров заинтриговал заявлением
- Возможен ли компромисс с Путиным и что с помощью США: главное из интервью Зеленского латиноамериканским СМИ
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аплодисменты по аплодисментам! Мощное выступление Зеленского в США!