Зеленский рассказал, где хочет жить после президентского срока

Зеленский отметил, что стремится менять жизнь вокруг.

Глава государства Владимир Зеленский говорит, что не жалеет о своем решении идти в президенты. Зеленский заявляет, что после каденции хочет жить в Украине и хочет, чтобы и после президентства его уважали люди.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

Зеленский, в частности, уточнил, что просыпаясь каждое утро он хочет жить и менять жизнь вокруг, ведь является гражданином Украины.

"Потому что закончится президентский срок, но я хочу жить именно в Украине", — заверил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не жалеет о президентстве, поскольку, по его мнению, это возможность и вызов.

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"Не жалею, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, для этого ты должен выходить на улицы, общаться с людьми и понимать, что происходит. ты не должен жить в аквариуме, но, тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел, и самое главное — люди поверили, следовательно, нельзя по-другому. Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они уважали, не сейчас, когда ты президент, а самое главное — после", — высказался он.

Напомним, во время пресс-конференции после первого года президентства Владимир Зеленский признал, что за первый год президентства его больше разочаровали люди, но он не исключает второго срока своего президентства.

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