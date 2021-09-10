Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский рассказал, где хочет жить после президентского срока

Зеленский рассказал, где хочет жить после президентского срока

Офис Президента Украины

Зеленский отметил, что стремится менять жизнь вокруг.

Глава государства Владимир Зеленский говорит, что не жалеет о своем решении идти в президенты. Зеленский заявляет, что после каденции хочет жить в Украине и хочет, чтобы и после президентства его уважали люди.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

Зеленский, в частности, уточнил, что просыпаясь каждое утро он хочет жить и менять жизнь вокруг, ведь является гражданином Украины.

"Потому что закончится президентский срок, но я хочу жить именно в Украине", — заверил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не жалеет о президентстве, поскольку, по его мнению, это возможность и вызов.

"Не жалею, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, для этого ты должен выходить на улицы, общаться с людьми и понимать, что происходит. ты не должен жить в аквариуме, но, тем не менее, помня, что это был вызов, ты на это пошел, и самое главное — люди поверили, следовательно, нельзя по-другому. Ты уважаешь людей и хочешь, чтобы они уважали, не сейчас, когда ты президент, а самое главное — после", — высказался он.

Напомним, во время пресс-конференции после первого года президентства Владимир Зеленский признал, что за первый год президентства его больше разочаровали люди, но он не исключает второго срока своего президентства.

Следующая публикация