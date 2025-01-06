Зеленский рассказал, где взять деньги на гарантии безопасности для Украины

Зеленский взвыл, что Россия должна заплатить за свою агрессию против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут взять 300 млрд долларов замороженных российских активов, чтобы обеспечить Украину оружием.

Об этом он заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

На вопрос о том, где взять деньги для безопасности, Зеленский ответил, что США могут использовать 300 миллиардов замороженных российских активов.

"Возьмите 300 миллиардов замороженных российских активов. Мы их заберем. Возьмем деньги, которые нужны для нашего внутреннего производства, и будем покупать все оружие в США. Нам не нужны подарки от США, это будет полезно для вашей отрасли, для Соединенных Штатов. Мы вкладываем туда деньги – российские деньги, не украинские, не европейские. активы. Они должны за это заплатить", — заявил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что страны Запада должны сохранить санкции против российской экономики, чтобы она продолжала страдать и платить цену за агрессию против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп в отношениях с РФ окажется в той же ситуации, что и Владимир Зеленский в 2019 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом.

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