Зеленский рассказал, готова ли Украина к вызовам в случае отсутствия помощи США

Мы готовы к разным сценариям в случае отсутствия помощи США.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский 2 марта 2025 года сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Прежде всего, мы и так реалисты. И мы точно не депрессивные реалисты. Потому что мы адекватны, потому что, если вы теряете адекватность, вы потеряете все и на поле боя, и не на поле боя, и институционально, и финансово, и экономически", — отметил он.

"Я хочу, чтобы мы на помощь США посмотрели немного под другим углом. Непомощь США — это изменение всего, всей структуры безопасности в мире, сегодня это помощь всей Европе, потому что мы защищаем всю Европу, то есть вопрос шире", — добавил украинский лидер.

"Если говорить информационно, то я не хочу готовить Россию к тем или иным деталям. Мы очень неплохо подготовлены к различного рода вызовам. Мы не знаем, откуда могут прийти удары и придут ли они, но мы уже три года в войне, мы уже взрослые, чтобы понимать, что жизнь и мир — они непредсказуемы. Нам нужно быть либо понятнее, либо быстрее", — резюмировал глава украинского государства.

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Напомним, что ранее Зеленский заявил, что прекращение военной поддержки от США станет помощью Путина. По его словам, военная помощь от Соединенных Штатов сейчас продолжает поступать в виде оружия.

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