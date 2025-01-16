Зеленский рассказал интересные детали разговора с Фицо

Руководство Словакии "играется в очень опасные политические вещи", не понимая до конца – что такое война. Такие игры меняют общественное мнение внутри страны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ

Он вспомнил заявления словацких политиков о "нада с русскими дружит", "не надо Украине помогать оружием", "цепочки помощи оружием надо остановить" и т.д.

Глава государства вспомнил разговор с премьером Словакии Робертом Фицо, состоявшийся "среди всех лидеров Европейского Союза".

"Он (Фицо — Ред.) говорит мне: "Здесь еще нужно понять, где зло, а где нет". Я ответил, что нельзя прощать убийцу. Считаю, что это должна быть общая позиция. Я ему говорю: "У Вас стреляли. Почему Вы не простили? Почему арестовали этого человека, который Вас ранил? Несмотря на Вашу позицию, мы все осудили такие шаги, потому что стреляли в живого человека. Это преступление – стрелять, убивать, грабить, резать. Путин – он такой же. Он стреляет в живых людей чужими руками", – вспомнил президент.

Напомним, после того, как Украина 1 января 2025 года остановила транзит газа РФ через свою территорию Роберт Фицо пригрозил Украине. По его словам, от этого якобы будет страдать Европейский союз, но не РФ.

Впоследствии словацкий премьер обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и пригласил его на встречу у государственных границ между Словакией и Украиной.

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