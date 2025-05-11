Зеленский рассказал, как будет действовать Украина в случае отказа России от прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам в любом формате, а также к зеркальному ответу в случае отказа России от прекращения огня.

Об этом он заявил в обращении в Telegram.

"Украинские силы готовы будут реагировать зеркально – чтобы это было честно. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Увидим", – сказал президент.

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Зеленский добавил, что у Украины нет никакой проблемы вести переговоры и власть готова к любым форматам.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от прекращения огня со стороны РФ от 12 мая. И лично будет ждать президента России в Турции для переговоров. Он также выразил надежду, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут прекратить атаковать Украину.