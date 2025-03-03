Зеленский рассказал, как будут дальше развиваться отношения с Трампом и поддержка Украины

Он отметил, что Киев ценит помощь партнеров, и что поддержка Украины не зависит от отдельных политических моментов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украино-американское партнерство остается стабильным.

Об этом президент Зеленский сказал в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

Он отметил, что Киев ценит помощь партнеров, и что поддержка Украины не зависит от отдельных политических моментов.

"Поддержка будет продолжаться, потому что неуспех Украины — это не просто выигрыш Путина, а неуспех Европы и США. Все мы заинтересованы в том, чтобы не допустить его победы", — отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".