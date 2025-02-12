Зеленский рассказал, как его хотели убить: были выстрелы, некоторые из офиса погибли

Зеленский поделился эмоциями и переживаниями после того, как в Офисе президента раздались выстрелы.

Президент Украины Владимир Зеленский в деталях рассказал о покушении на свою жизнь в начале полномасштабной войны! Раздавались выстрелы и некоторые люди из Офиса президента погибли.

О попытках убить украинского президента, а также ультиматуме России рассказала в эксклюзиве TSN.ua Виктория Гнатюк.

Зеленский рассказал об ультиматуме Кремля в начале войны

Когда часть Киевщины была оккупирована и россияне приближались к самой столице – Банковой поставили ультиматум, заявил президент Зеленский в новом интервью для The Guardian. Глава государства отметил, что условия, которые выдвинула Россия принять было невозможно. Вместе с тем он рассказал, как к нему присылали людей, которые уговаривали его уехать из Украины.

Покушение на Зеленского: подробности президента

Ну а чтобы усилить давление, Зеленского пытались убить. Он признался, что выстрелы были так близки, что некоторые люди из Офиса президента погибли.

Это далеко не первое покушение

Но это далеко не единственная попытка убийства украинского президента. Еще в 2023 году в СБУ заявили, что Кремль отправил в Украину целую сеть ФСБ, которая хотела ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, руководителя разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Во вражескую сеть входило 5 агентов российской спецслужбы.

В результате операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины, которые непосредственно могли знать многие детали о передвижении Зеленского. На роль исполнителя они искали военных, приближенных к охране президента, которые могли взять главу государства в заложники, а затем его убить.

Известно, что организацией теракта руководили сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации ФСБ ⁠Максим Мишустин, ⁠Дмитрий Перлин и ⁠Алексей Корнев. В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения России.

К тому времени ими "заботился" его коллега Алексей Корнев. Так перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались средства для агентов. Всем задержанным грозит пожизненное.

К срыву сделки, именно на это покушение оккупанты ставили большие ставки. И именно таким образом надеялись выиграть войну, но они исходят из ошибочного утверждения о том, что ключевой фигурой для украинцев является президент, кем бы он ни был, а не само по себе государство, об этом в частности заявлял украинский политолог Владимир Фесенко.

Что было бы, если бы Зеленского убили

Но если бы россиянам удалось убить Зеленского, по закону, главой государства был бы временно назначен представитель Верховной Рады, должность которого занимает Руслан Стефанчук. Но, по мнению эксперта, у него нет авторитета Зеленского, поэтому в стране начались бы процессы дестабилизации. На что и рассчитывала РФ.

Всего Зеленский уже пережил более десятка покушений на свою жизнь. Из известного в целом один из последних опасных инцидентов произошел в Одессе в марте 2024 года во время визита Зеленского в город.

Тогда российская ракета попала в 500 метрах от кортежа президента, когда глава государства направлялся на встречу с греческой делегацией. Был там и премьер Греции – на секундочку страны НАТО. А 18 марта сеть разорвала и другая новость! Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ готовило новое покушение на Зеленского. Для этого российская разведка завербовала гражданина Польша Павела К., собиравшего информацию об аэропорте в городе Ряшев. Именно оттуда Зеленский летает на международные встречи по всему миру.

Как на сообщение о покушении реагирует сам Зеленский

Текст: Раньше у Зеленского спрашивали, как ему удается держаться, когда вся российская силовая машина работает, в том числе и на его уничтожение. Президент тогда отшутился. Говорит, ему докладывали о таком количестве покушений, что на них реагировать уже нет времени.

Сообщение от Вашингтона и безопасность Банковой

Но в условиях военного времени Офис президента на Банковой превратился в крепость. Все щели там взяли под охрану, а окна заставили импровизированными баррикадами. На входах и на выходах были установлены этакие маленькие блокпосты.

Один из помощников Зеленского рассказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Известно также, что в августе 2023 года в СБУ заявили, что предупредили сговор с целью ликвидации Зеленского путем авиаудара по южному мосту Николаева во время одной из поездок президента на Юг.

Тогда же на это отреагировали и в американском Госдепе. Там подтвердили, что Вашингтон постоянно фиксирует шпионскую деятельность РФ с целью уничтожения политического руководства Украины и в США не против, чтобы Киев уничтожал отвечающих за это людей. Пытались убить Зеленского и до его президентства. Об этом в свое время рассказал бывший украинский разведчик Валерий Кур. По его словам, на Зеленского уже было совершено покушений не меньше, чем на знаменитого кубинского лидера Кастро.

Впервые убить еще будущего президента хотел путинский наместник Чечни Рамзан Кадыров за шутку о нем. Еще одна команда убить Зеленского поступила из России, когда тот заявил, что не уступит интересы Украины, не пойдет на поводу у Кремля и не будет выполнять Минские соглашения так, как их толкуют в Москве.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник Управления Государственной охраны Украины Алексей Морозов сообщил, что в настоящее время нет подтвержденных данных о подготовке покушения на президента Владимира Зеленского. Однако Управление Государственной охраны вовремя предупреждает угрозы для президента.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ РАССКАЗ, КАК ЕГО ХОТЕЛИ УБИТЬ: БЫЛИ ПОСТРЕЛИ, НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ИЗ ОФИСА ПОГИБЛИ!

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