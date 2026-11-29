Зеленский рассказал о «пакете победы», который предлагал Трампу / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале президентского срока Дональда Трампа предложил ему план, названный «пакетом победы». Его суть заключалась в получении Украиной дополнительного вооружения, которое могло стать инструментом давления на Россию и заставить ее прекратить войну.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, некоторые фрагменты которого цитирует Clash Report.

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По словам главы государства, он предложил Трампу передать Украине пакет вооружения, однако заверив, что Киев не обязательно будет использовать это оружие.

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«Просто передайте нам этот пакет и скажите россиянам, что вы предоставите нам это вооружение, если они не прекратят эту войну», — объяснил Зеленский суть своего предложения.

В то же время, в приведенном заявлении Зеленский не уточнил, какие именно виды вооружения должны были войти в предложенный Трампу «пакет победы».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова официально и юридически признавать российскую оккупацию своих территорий.

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