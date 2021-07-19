Зеленский рассказал, как Россия пытается затормозить евроинтеграцию Украины

Действия России направлены на торможение вступления Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает расширение территории ЕС благодаря вхождению в него Украины, Молдовы и Грузии. Но агрессия РФ направлена на торможение евроинтеграции этих стран.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Международной конференции в Батуми.

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Так, Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за их поддержку на пути вступления Украины в ЕС и призвал призвал предоставить Украине, Молдове и Грузии европейскую перспективу. Президент отметил, что Украина, Молдова и Грузия "не из книг знают, что такое аннексия, что такое оккупация, что такое война".

"Мы хотим, чтобы территория Евросоюза стала больше и из-за этого выбор территории трех наших стран, к сожалению, стали меньше... К сожалению, продолжающаяся агрессия РФ, гибридные атаки, оккупация, направленные на то, чтобы тормозить наше движение к этой интеграции. Мы знаем, что это временно, но насколько временно, во многом зависит и от вас, уважаемые европейцы, от вашей поддержки", — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина прилагает все усилия, чтобы стать членом ЕС.

"Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может стать предоставление Украине, Грузии, Молдове европейских перспектив, как государствам, которые разделяют общие ценности", — отметил глава государства.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявил во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявили, что США и Германия едины в борьбе с российской агрессией и обещают вместе защищать от действий Кремля союзников на восточном фланге НАТО.

Как сообщалось, ранее глава государства Владимир Зеленский отметил, что Украина — это Европа, а поэтому обязательно будет в Европейском Союзе.

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