Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа

Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря тому, что государство стало частью энергетического союза ЕС, оно сможет экспортировать туда столько электроэнергии, сколько поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление газа.

В середине марта Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E, напомнил глава государства.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 24 мая.

"Планировалось, что это возможно не раньше 2023 года, но слаженная работа энергетиков, органов государственной власти, дипломатов – и мы уже часть энергетического Евросоюза", – сказал премьер.

Он сообщил, что Украина уже экспортирует свою электроэнергию в Европу. К примеру, в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем.

"До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки. Это поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление российского газа", — заверил Шмыгаль.

Напомним, 13 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует достичь полной энергетической независимости, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные нужды. Прежде всего, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа.

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