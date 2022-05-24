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Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа

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Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа

Фото: t.me/Denys_Smyhal/2631 / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря тому, что государство стало частью энергетического союза ЕС, оно сможет экспортировать туда столько электроэнергии, сколько поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление газа.

В середине марта Украина досрочно присоединилась к европейской сети ENTSO-E, напомнил глава государства.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства 24 мая.

"Планировалось, что это возможно не раньше 2023 года, но слаженная работа энергетиков, органов государственной власти, дипломатов – и мы уже часть энергетического Евросоюза", – сказал премьер.

Он сообщил, что Украина уже экспортирует свою электроэнергию в Европу. К примеру, в апреле экспорт электроэнергии в Польшу вырос на 35% по сравнению с довоенным январем.

"До конца года мы планируем расширить возможности украинских энергетических компаний и сможем экспортировать в ЕС около 800 МВт электроэнергии в сутки. Это поможет Европе отказаться от потребления российского угля и снизить потребление российского газа", — заверил Шмыгаль.

Напомним, 13 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует достичь полной энергетической независимости, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные нужды. Прежде всего, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа.

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