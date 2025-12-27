- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- 35
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Украина хочет получить от США
Киев получил положительный сигнал от президента США Дональда Трампа, что страна будет участником гарантий безопасности для Украины. Это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому.
Большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласовано и зафиксировано в пяти документах.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
«Для нас это очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине. Я знаю, что юридически обязывающие зависят и от президента Трампа, и от позиции Конгресса. Безусловно, я буду благодарен, если это будет совпадать с нашим желанием его решения», — сказал он.
Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, но Киев стремится получить больший срок.
По его словам, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и закреплены в пяти документах, хотя возможно добавление еще одного.
«Я думаю, что мы готовы с этими документами, хотя есть некоторые технические вещи для дальнейшего обсуждения», — сказал он.
Глава государства уточнил, что и США и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в законодательные органы.