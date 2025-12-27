Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности Украина хочет получить от США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласовано и зафиксировано в пяти документах.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

«Для нас это очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине. Я знаю, что юридически обязывающие зависят и от президента Трампа, и от позиции Конгресса. Безусловно, я буду благодарен, если это будет совпадать с нашим желанием его решения», — сказал он.

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, но Киев стремится получить больший срок.

По его словам, большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и закреплены в пяти документах, хотя возможно добавление еще одного.

«Я думаю, что мы готовы с этими документами, хотя есть некоторые технические вещи для дальнейшего обсуждения», — сказал он.

Глава государства уточнил, что и США и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в законодательные органы.