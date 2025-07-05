Зеленский рассказал, какие страны будут помогать Украине производить дроны и оружие

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина начинает масштабное совместное производство оружия и дронов с США и Данией — это поможет усилить защиту и уменьшить угрозу со стороны России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Защиты жизни должно быть и точно будет больше. Масштабируем совместное с партнерами производство оружия: дальнобойного, чтобы уменьшить российское желание убивать, и дронов-перехватчиков, чтобы защитить наших людей», — сказал он.

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По его словам, на этой неделе есть соглашение с американской компанией о производстве дронов, а также соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.

Президент поблагодарил всех союзников Украины, которые поддерживают наше государство, помогают развивать украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и одновременно укрепляют собственную оборонную промышленность.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что во время атаки 4 июля десятки вражеских дронов были уничтожены украинскими дронами-перехватчиками. Среди них — перехватчик Генерал Черешня AIR, который впервые успешно уничтожил российские БпЛАтипа «Гербер», используемые вместе с Shahed.

Кроме того, в Украине продолжают активную разработку новейших беспилотников. В частности, ранее был представлен многоцелевой дрон «Батяр», способный выполнять как ударные, так и оборонительные задачи. Его создание и запуск в производство длились всего семь месяцев.

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