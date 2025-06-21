Зеленский рассказал, какие страны помогают РФ в оборонно-промышленном комплексе

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Несмотря на санкции, более 50 компаний из Китая, Германии, Тайваня и других стран продолжают поставлять России станки и детали для военной промышленности.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

«Российская Федерация получает станки от некоторых стран — станки, которые у них работают на производство оружия. В ближайшее время они хотят получить 860 дополнительных станков для своего оборонно-промышленного комплекса. Что важно, 52 компании из Китая поставляют эти станки. 15 компаний от Тайваня, от Германии 13 компаний, от Чехии 8 компаний, от Южной Кореи 6 компаний, Япония 3 компании, Индия 3 компании, одна компания совсем немного поставляет компоненты из США. Есть даже названия этих компаний, они известны», — рассказал он.

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По его словам, украинская сторона активно информирует международных партнеров о деятельности компаний, которые поддерживают российские военные программы. Считается, что санкции против этих компаний могут значительно повлиять на способность врага вести боевые действия.

«Мы передали всю эту информацию всем странам, нашим партнерам, всем — и ЕС, и США. Это новый подход. Мы очень просим на эти компании на все наложить санкции. Что могут сделать эти компании, если они будут бояться применения санкций? Так как современные станки, которые поставлялись современными мировыми компаниями, важно, что они работают с электроникой на расстоянии. И эти компании могут реально их отключить, и эти станки не будут работать. И это реально замедление процесса. То есть это без оружия как разоружать Россию, важный момент. Сегодня служба внешней ро

Президент отметил, что большое количество российских компаний, привлеченных к производству оружия, до сих пор не под санкциями, что позволяет им получать необходимые комплектующие. Украинская разведка подчеркивает необходимость срочного введения ограничений.

«39 компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве „Орешника“. То есть большое количество их компаний этим занимается. Что важно: 21 компания из 39 не под санкциями. А это значит, что они получают детали и компоненты для „Орешника“. И им это нужно, потому что без этих деталей „Орешника“ не будет. И поэтому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что „Орешник“ изготавливается, как мы видим, непросто и долго. Хотя есть много других компаний, на которые наложены санкции, из оборонно-промышленного комплекса России.

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкцииСНБО против 111 человек — 56 физических и 55 юридических, причастных к производству и поставке российских беспилотников.