Зеленский рассказал, каких решений ожидает от Саммита мира в Швейцарии

На Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня, Украина планирует сконцентрироваться на трех вопросах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Власть".

"Мы с вами должны четко понимать, чего мы хотим достичь от этого саммита. Это три пункта из десяти, которые мы выносим на этот саммит. Там 10 пунктов не потому, что нам нравится цифра 10. Были кризисы, и они есть у нас на территории из-за того, что Россия все это принесла к нам три пункта, которые объединяют все страны, что может разъединять страны, и взяли всего три пункта для первого саммита", — сказал президент.

Зеленский озвучил эти три пункта:

Пункт первый – ядерная энергетическая безопасность

Пункт второй – продовольственная безопасность

Третий пункт – обмен всех на всех и возвращение детей, которых Россия силой вывезла на свою территорию

"Этот саммит мы назвали инаугурационным, но мы хотим не просто поздороваться, но иметь хотя бы три пункта, чтобы хоть как-то двигаться вперед", — отметил президент Украины.

Что известно о Саммите мира

Конференция, которую украинские власти называют Глобальным саммитом мира, состоится 15–16 июня. Ожидается, что от 80 до 100 стран примут участие во встрече курорта Бургеншток, вблизи города Люцерн в Швейцарии.

В России, которую не пригласили на саммит, заявляли, что переговоры о мире в Украине, запланированные в июне в Швейцарии, не будут иметь смысла без участия России. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые действия в отношении Украины, которые "игнорируют позицию России, оторваны от реальности".

Известно, что более 50 стран подтвердили свое участие в июньском саммите в Швейцарии, который стремится найти пути достижения устойчивого мира в Украине.

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