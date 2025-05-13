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Зеленский рассказал, каких санкций ждать, если Путин не появится в Стамбуле
В случае неучастия Путина в переговорах в Стамбуле США и ЕС должны ввести мощные санкции против РФ, включая энергетику и банки.
Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров к решительным действиям в случае, если президент РФ Владимир Путин не явится на мирные переговоры в Стамбуле, запланированные на четверг.
Об этом глава государства заявил сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.
"Я считаю, что не приезд Путина, а снова игры - это финальная точка его демонстрации, что они не готовы к окончанию войны", - заявил Зеленский.
По его мнению, отсутствие Путина должно трактоваться как свидетельство нежелания РФ прекратить даже огонь. В таком случае, подчеркнул президент, США, ЕС и другие западные государства, должны выполнить свои предварительные обещания по усилению давления на Москву.
"Значит будут санкции. Я могу ожидать только, как минимум, сильного пакета от Соединенных Штатов Америки против России", - добавил он.
Зеленский особо подчеркнул, что новые ограничения должны вводиться не за уже совершенные акты агрессии, а за фактический отказ от мирного процесса.
"Компромиссов уже и так миллион. Санкции - за то, что они не хотят даже прекращения огня", - сказал он.
Президент выразил надежду на то, что новые санкции будут не символическими, а реальными и мощными. В частности, он обратил внимание на инициативу сенатора Линдси Грэма, предусматривающую строгие меры против энергетического и банковского секторов РФ.
"То, что я видел - достаточно сильный пакет. Если Европа добавит в свой пакет аналоги шагов США, мы были бы благодарны", - сказал Зеленский.
Ожидается, что вопросы санкций будут обсуждаться на предстоящем заседании европейских лидеров в середине или конце месяца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если его встречи в Турции с главой Кремля Владимиром Путиным не состоится, лидеры США и Европы должны реализовать свои обещания по поводу санкций.