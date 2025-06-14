Зеленский рассказал, когда могут состояться переговоры с делегацией РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Сейчас идет сложный процесс обмена пленными, и именно от него зависит дальнейший диалог.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами во время встречи с журналистами

По его словам, диалог может начаться после завершения процесса обмена пленными, который сейчас продолжается.

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«На сегодня идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, относительно обменов. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг», — сказал он.

«Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг.»

Относительно возможных сроков, Зеленский уточнил, что они могут завершиться 20 или 21 числа. «Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа. Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут. Будет завтра снова. Должен быть. Пока что так, нечего добавить», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время очередного этапа большого обмена пленными в четверг, 12 июня, в Украину вернулось несколько человек, которых считали без вести пропавшими.

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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров Отдельно подчеркнул, что продолжается работа по репатриации тел погибших защитников Украины. Согласно договоренностям, предусмотрено возвращение более 6000 павших воинов, отдавших жизнь за свободу страны.