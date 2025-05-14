Зеленский рассказал, когда планируется его первая встреча с Папой Римским Львом XIV

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье, 18 мая, он может провести первую встречу с Папой Римским Львом XIV.

Об этом информирует издание Libération.

В своем интервью Зеленский заявил, что все зависит от дипломатического развития событий, однако не он не исключил, что такая встреча состоится в ближайшие дни.

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«Может быть, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как истечет эта неделя», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане, которая запланирована на 18 мая.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV.