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Зеленский рассказал, когда планируется его первая встреча с Папой Римским Львом XIV
Окончательная судьба встречи должна разрешиться в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье, 18 мая, он может провести первую встречу с Папой Римским Львом XIV.
Об этом информирует издание Libération.
В своем интервью Зеленский заявил, что все зависит от дипломатического развития событий, однако не он не исключил, что такая встреча состоится в ближайшие дни.
«Может быть, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как истечет эта неделя», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане, которая запланирована на 18 мая.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV.