ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Зеленский рассказал, когда планируется его первая встреча с Папой Римским Львом XIV

Окончательная судьба встречи должна разрешиться в ближайшие дни.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье, 18 мая, он может провести первую встречу с Папой Римским Львом XIV.

Об этом информирует издание Libération.

В своем интервью Зеленский заявил, что все зависит от дипломатического развития событий, однако не он не исключил, что такая встреча состоится в ближайшие дни.

«Может быть, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как истечет эта неделя», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в инаугурационной мессе новоизбранного Папы Льва XIV в Ватикане, которая запланирована на 18 мая.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie