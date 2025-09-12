Владимир Зеленский / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины только тогда, когда поймет, что его ресурсы исчерпаны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Цель Путина - оккупация всей Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что остановить российскую военную машину невозможно "обменами территориями" или попытками возобновить торговлю. Она остановится только тогда, когда у нее закончится горючее. По словам Президента, Путин станет останавливать войну сам, когда почувствует, что «ресурсы для войны заканчиваются». Поэтому Запад должен демонстрировать сильный ответ на каждый вызов.

Зеленский также подчеркнул, что нельзя достичь мира «уговорами России». Нужно сильное давление, чтобы заставить Путина изменить свою главную цель – оккупацию Украины – на сохранение собственной экономики и системы.

"Мы не можем заменить эту голову, но можем заменить главную цель", - подытожил президент.

Напомним, Российская Федерация якобы готова в дальнейшем продолжать мирные переговоры по Украине. Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков. По его словам, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось на паузе. Впрочем, говорит Песков, каналы для общения настроены.

По мнению Виталия Портникова, страх перед Россией у стран НАТО намного сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения. По его словам, этот страх, активно использующий Владимир Путин, стал главным козырем российского президента, поскольку он доминирует над инстинктом самосохранения большинства европейцев.