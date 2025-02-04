Зеленский рассказал, когда в Киев приедет "американская команда"

Определены рабочие даты визита команды спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога, согласовываются детали состава делегации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Происходят контакты между нашими командами. Я думаю, что именно сейчас глава Офиса Президента завершил разговор с Волтцем (советник Трампа по вопросам нацбезопасности), и с Келлогом (специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России). Моя команда имела контакт вчера. И мы согласовываем даты, у нас уже есть рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команду, и будем вместе работать", — рассказал он.

Также он прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможном соглашении, согласно которому США будут оказывать помощь Украине в обмен на ее природные ресурсы.

"Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые – ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом", – заявил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, сможет ли Дональд Трамп принудить Путина к миру. Главе Белого дома по силам убедить диктатора РФ, считает украинский лидер.

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