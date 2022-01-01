Зеленский рассказал, кому повысят зарплаты, а кого обеспечат жильем

В 2022 году собственное жилье будут иметь "все ветераны войны на Донбассе, а сразу за ними — все наши военные".

В новогоднем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил об увеличении в два раза зарплат медицинским работникам уже с 1 января 2022 года. Выразил надежду, что через год настолько повысят оплату труда и учителям.

"И наконец-то у нас нормальная зарплата", — смогли сказать наши врачи. В новом году она вырастет в два раза. Это еще не та сумма, которой можно гордиться. Но уже не та, за которую очень стыдно. Очень. Мы не можем, к сожалению, сказать в этом году то же о наших учителях. И это моя боль. Я очень хочу, чтобы мы могли все это сказать в следующем году. И это моя цель", – сказал Зеленский.

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Он пообещал, что уже в 2022 году собственное жилье будут иметь "все ветераны войны на Донбассе, а сразу за ними — все наши военные".

"Мы строим справедливость совместно с уважением. Мы не забыли своих ветеранов. И в следующем году они забудут слова "квартирная очередь". И фото с собратьями, вместе с которыми защищали собственную землю, повесить в собственном жилье смогут все ветераны войны на Донбассе. А сразу за ними – все наши военные. И я верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма", — отметил глава государства.

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