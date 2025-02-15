Зеленский рассказал, кто будет присутствовать на предстоящих переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для переговоров по завершению войны, однако важно обеспечить справедливый и длительный мир.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Очевидно, что нужны переговоры, и они состоятся в определенной перспективе. Мы сделаем все, чтобы завершить войну и принести мир в Украину. Но этот мир должен быть справедливым и устоявшимся, иначе через год или два война может вернуться”, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина усилила контакты с командой Дональда Трампа. За последние месяцы прошли важные встречи, в том числе с участием министра иностранных дел Украины на заседаниях G7.

“Мы начали работать с командой Трампа гораздо активнее. Были встречи, заседания, переговоры на уровне министров иностранных дел, и это важно”, – добавил Зеленский.

В то же время, президент не подтвердил никакой конкретной информации о составе будущих переговорных делегаций.

"Пока никто не знает, кто именно будет присутствовать. В медиа появляются разные слухи, но это несерьезный подход", – подытожил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что не разрешил украинским министрам подписать соглашение с США относительно полезных ископаемых, поскольку документ не учитывает интересы Украины.

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