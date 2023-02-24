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Зеленский рассказал, кто его разочаровал за год войны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
7578
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский рассказал, кто его разочаровал за год войны

Фото: Associated Press

Он подчеркнул: вместо того, чтобы охранять государство, люди скрылись.

Президент Владимир Зеленский говорит, что за год войны его разочаровали те, кто должен руководить страной, а выехали из Украины и Киева.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Меня разочаровали все те, кто покинул страну 24 февраля, кто выезжал из городов, сел – люди, которые должны управлять государством, охранять его, драться за него. Все эти люди меня разочаровали", – поделился он.

Также Зеленский признался, что каждый день совершает ошибки. Но главное, говорит глава государства, — не совершать роковые ошибки, которые бы привели к потере государства.

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Дата публикации
Просмотры
7578
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