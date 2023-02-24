Зеленский рассказал, кто его разочаровал за год войны

Он подчеркнул: вместо того, чтобы охранять государство, люди скрылись.

Президент Владимир Зеленский говорит, что за год войны его разочаровали те, кто должен руководить страной, а выехали из Украины и Киева.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Меня разочаровали все те, кто покинул страну 24 февраля, кто выезжал из городов, сел – люди, которые должны управлять государством, охранять его, драться за него. Все эти люди меня разочаровали", – поделился он.

Также Зеленский признался, что каждый день совершает ошибки. Но главное, говорит глава государства, — не совершать роковые ошибки, которые бы привели к потере государства.

Читайте также:

С 2014 года освещал войну в Украине: Александр Моторный о том, что изменилось для него 24 февраля