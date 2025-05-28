- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский рассказал, кто раздражает США больше, он или Путин: подробности
Путин демонстрирует нежелание завершить войну и вводит в заблуждение, несмотря на публичную риторику.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вызывает большее раздражение в администрации США, чем он сам.
Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами 27 мая.
«Я думаю, Путин. Потому что я, может быть, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. А он может иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые», — отметил Зеленский.
По мнению президента, в Белом доме это понимают и именно из-за этого больше обеспокоены позицией российского лидера.
В партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами. Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге — вы реально наедине находитесь», — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский также заявил, что готов к участию в трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что Украина открыто заявляет о готовности к переговорам в любом формате в зависимости от повестки дня: «Я просто считаю, что есть вещи, которые зависят не только от нас и не только от России».