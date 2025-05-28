Зеленский рассказал, кто раздражает США больше, он или Путин: подробности

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вызывает большее раздражение в администрации США, чем он сам.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами 27 мая.

«Я думаю, Путин. Потому что я, может быть, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. А он может иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые», — отметил Зеленский.

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По мнению президента, в Белом доме это понимают и именно из-за этого больше обеспокоены позицией российского лидера.

В партнерстве можно быть очень некомфортными, но быть партнерами. Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге — вы реально наедине находитесь», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что готов к участию в трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что Украина открыто заявляет о готовности к переговорам в любом формате в зависимости от повестки дня: «Я просто считаю, что есть вещи, которые зависят не только от нас и не только от России».

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