Зеленский рассказал Макрону о фронте: о чем договорились

В частности, лидеры государств обсудили шаги по воплощению предложенной Зеленским "формулы мира".

Президент Украины Владимир Зеленский провел 1 апреля телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Детали разговора украинский лидер опубликовал в Сети.

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации #ФормулаМира", – говорится в сообщении Зеленского.

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Он добавил, что скоординировал с Макроном действия в контексте ближайших международных мер.

Напомним, что Макрон вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетят Китай в первую неделю апреля. Главная цель визита – переговоры по теме войны России против Украины.

Заметим, накануне издание Wall Street Journal проинформировало в своей статье, что политические лидеры на Западе начинают более четко представлять, как закончить войну в Украине, однако им не хватает соответствующего плана. Западные лидеры надеются, что преимущество ВСУ на поле боя подтолкнет РФ к мирным переговорам.

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